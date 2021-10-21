ماهر فرغلي يكشف آلية الجماعات الإرهابية لاستقطاب الشباب

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية إن هناك دوافع تدفع الفرد للتوجه نحو التطرف والإرهاب، وتلك الدوافع تسهل مهمة الجماعات الإرهابية لاستقطاب بعض الشباب .

وأضاف ماهر فرغلي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز“: ”مراحل استقطاب الشباب للانضمام للجماعات الإرهابية تبدأ بتحديد الشخصيات التي تصلح مع أفكار التنظيمات الإرهابية".

وتابع ماهر فرغلي: "الجماعات الإرهابية يستقطبون الشباب الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وانعزالية والشباب غير القادر على اتخاذ قرار ".

وأكمل ماهر فرغلي: "الجماعات الإرهابية تصور للشباب إنهم سوف يعيشون في المدينة الفاضلة وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق".

ولفت ماهر فرغلي: "آليات استقطاب الشباب للانضمام الجماعات الإرهابية ثابتة ومنها الحديث عن الجهاد وأن العودة للإسلام يجب أن يكون عبر تنظيم وجماعة، وهذا أمر غير حقيقي بالمرة".

