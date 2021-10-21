بيراميدز يعلن عن إنشاء رابطة لمشجعيه

أعلن نادي بيراميدز تدشين رابطة لمشجعيه بداية من الموسم المقبل الذي تبدأ أولى مبارياته للنادي الأربعاء القادم ٢٧ أكتوبر أمام نادي مصر للمقاصة على ملعبه باستاد ٣٠يونيو بالدفاع الجوي.

كما أعلن إطلاق الصفحة الرسمية الخاصة برابطة مشجعيه كذلك، وهو ما يتماشى مع التفاؤل بالطفرة المتوقعة بإعلان رابطة الأندية المحترفة في ثوبها الجديد برئاسة النائب أحمد دياب، عن عودة الجماهير للحضور في المباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

وبناء على توجيهات المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، تم إسناد المهمة لإدارة المباريات بالنادي التي يتولاها وليد مهدي، وتم إطلاق الصفحة الرسمية لرابطة المشجعين، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر الرابط التالي:

https://m.facebook.com/pyramidsfc.fanclub/

وسيتم من خلال الصفحة الخاصة لرابطة المشجعين، تسجيل الجماهير الراغبين في حضور مباريات النادي وتسهيل إجراءات التسجيل للحصول على الفان أي دي من شركة تذكرتي، وكذلك إجراءات حجز تذاكر المباريات، والتواصل المستمر بين النادي ورابطة جماهيره في كل مكان، وتنظيم حضور المباريات وتدريبات فريق الكرة ومشاهدة نجوم النادي والتقاط الصور التذكارية معهم، وغيرها من المفاجآت الكبيرة التي سيتم الإعلان عنها تباعا.