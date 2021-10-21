المالية: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس



قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع وزارة التربية والتعليم توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس، متابعا:" عرضت على وزير التربية والتعليم إعداد خطة وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها".

وإضافة "محمد معيط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، : نحن في انتظار دراسة وزير التربية والتعليم الخاصة بعجز المدرسين، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالخطة للعمل على سد العجز.



وفي سياق آخر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

قال وزير المالية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.