خالد ميري: الرئيس أعطى رسالة مهمة لاحترام الكبير

قال الإعلامي خالد ميري، إن هناك صفة “احترام الكبير”، وفي الماضي كان هناك مقولة “اللي مالوش كبير بيشتريله كبير” ويجب أن نعود بقيمة المعلم.

وأضاف خالد ميري، خلال تقديمة برنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي بعد انتهاء كملته “بالمولد النبوي الشريف”، قام بتكريم أحمد عمر هاشم، وهي رسالة اعطاها الرئيس السيسي لإحترامك الكبير.

لا بمكن أن يمر مرور الكرام

وتابع خالد ميري، أن المشهد لا بمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب أن نتعلم مما قام به الرئيس السيسي.

وأشار مقدم برنامج “كلمة السر” إلى أن الرئيس السيسي قام بفعلها مسبقا مع اللواء “سمير فرج”، عندما قام بتكريمه في احتفالات أكتوبر، وأعطى رسالة هامة باحترام قدوتنا.