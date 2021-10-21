رئيس شركة الكابتن: متواجدون في السوق العقاري منذ 27 عاما

مشاريع بالعاصمة الإدارية..

قال خالد الفيزي رئيس مجلس إدارة شركة الكابتن للتنمية السياحية، إنه تم تأسيس شركة الكابتن عام 1994، مضيفا:"لدينا أكثر من مشروع تم تنفيذه على أرض الواقع ".

وأضاف الفيزي في حواره مع أنجل جمال في برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة "صدى البلد 2"، :" مشروع شراكة مع نقابة المهندسين بـ 24 عمارة وتم تسليمها ولدينا 10 عمارات في مدينة نصر وشيراتون وتم تسليم الوحدات السكنية للعملاء".

وتابع:"متواجدون في السوق العقاري منذ 27 عاما ، وتمت تسمية الشركة باسم الكابتن لأنني كنت بحارا وخريج أكاديمية بحرية ".

وأكمل خالد الفيزي:" أحد مشاريع الشركة متواجد في العاصمة الإدارية الجديدة ولدينا مشروعان بمنطقة الداون تاون، كما لدينا مشروع في إحدى قرى رأس سدر".