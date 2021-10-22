أستاذة بكلية الإعلام: الطبقية في التعليم أدت إلى انهيار الطبقة العظمى من المجتمع البسيط |فيديو

قالت الدكتورة شيرين العدوي استاذة في كلية الإعلام :" إننا في صف الشعب المصري وبما أننا في صفه فنحن ندعم مجانية التعليم ويجب على الدولة أن تكون الميزانية الكبرى للتعليم ".



وأضافت الدكتورة شيرين العدوي خلال حوارها ببرنامج رأي عام المذاع على فضائية “ تن” ، أن الطفل المصري معروف على مستوى العالم أنه أذكى طفل في العالم وهذا تبعًا لإحصائية حقيقية موجودة بالفعل ، مضيفةً : أن مستوى الذكاء لدى الطفل ينخفض في مراحل معينة وذلك بسبب أن التعليم الذي من المفترض أن يحصل عليه ليطور من قدراته الفكرية والذهنية يقل عن المستوى المرجو الذي يجب أن يحصل عليه ليطور من قدراته الموجودة في الأساس .





وتابعت الدكتورة شيرين العدوي ، أن هناك طبقية في التعليم أدت إلى انهيار الطبقة العظمى من المجتمع البسيط وذلك بسبب ظهور المدارس الأجنبية وأن المنتج التعليمي لم يكن بالمستوى المطلوب وغياب المدرس الحقيقي الذي نقوم بتطوير قدراته وأداءه ليعطينا المنتج التعليمي المطلوب .





واردفت : أن الدروس الخصوصية نتجت منالمناهج الدراسية التي تعطى للطلاب لا تُدرس بالطريقة التدريجية حتى لا يحتاجوا إلى درس خصوصي ، متابعةً : أن المدرس يجب أن يأخذ أعلى أجر في الدولة وذلك لأن التعليم والإعلام هما مصدر إخراج المنتج الفكري الحقيقي .



أستاذة بكلية الإعلام: الطفل المصري أذكى طفل في العالم.. وأنا مع مجانية التعليم - YouTube