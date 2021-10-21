سامي نصار: المناهج المطورة ليست العنصر الوحيد لإنجاح المنظومة التعليمية في مصر

قال الدكتور سامي نصار، العميد السابق لكلية الدراسات التربية – جامعة القاهرة، إن هناك تطوير حقيقي للتعليم في مصر، مؤكدًا أن الدول المصرية تحقق حلم طه حسين بأن يكون التعليم في مصر كالماء والهواء، متابعا أن تطوير المناهج أمر محمود وايجابي ولكن حتى يكون هناك تعليم جيد يجب ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل عن 30 تلميذا.

وأضاف الدكتور سامي نصار، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن كتب الصف الرابع الابتدائي المطورة لم تصل لكثير من المدارس حتى الآن، مؤكدا ان محتوى المقررات الجديدة جيد "المناهج المطورة" ولكنها ليس العنصر الوحيد لإنجاح المنظومة التعليمية .

وأكد أن هناك عجز كبير في موازنة وزارة التعليم العام، لافتًا إلى أن عدد الاداريين في وزارة التربية والتعليم كبير للغاية مقارنة بأن هناك عجز في عدد المعلمين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تعاون وتكامل بين وزارة التربية والتعليم وكليات التربية لإنجاح منظومة التعليم في مصر.

وأوضح أن التعلم عن بعد نجح في مناطق كثيرة في العالم وطريقة تطبيقة هي التي تحتاج إلى مراجعة، مؤكدًا أن تجربة التعليم عن بُعد كانت أفضل في المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية في مصر.

