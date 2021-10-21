مارسيل سمير:تجربة التنسيقية اكتملت في 2018 بعد تبني الرئيس وجود منصة للشباب

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الشباب في التنسيقية يُحترم، مؤكدا أن هناك اختلافا في الآراء بعض الأوقات.

وأضافت سمير، خلال لقاء لها ببرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أننا اعترضنا على الموازنة العامة للدولة، ولكن من أجل مصلحة الوطن.

وتابعت أن تجربة التنسيقية اكتملت في عام 2018 بعد تبني الرئيس السيسي وجود منصة تجمع الشباب وكافة الأراء، مؤكدا أن هناك حالة تكامل بين كافة الأعضاء .

يسأل ويعود لتقارير ودراسات

وأشارت مارسيل سمير إلى ان الشباب في التنسيقية يسأل ويعود لتقارير ودراسات من أجل فهم القضايا الهامة.