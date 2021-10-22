النائب محمود تركي : العمل من أجل الوطن هو ما نتعلمه داخل التنسيقية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب النور، إن تنسيقية شباب الأحزاب بها أكثر من 25 حزبا، إضافة إلى وجود سياسيين فهي بمثابة جني الثمار لعودة الحياه السياسية في مصر.

وأضاف محمود تركي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن الحزب يعمل من أجل مصلحة الوطن.

وتابع محمود تركي، أن التنسيقية لها شعار السياسة بفهوم جديد، مؤكدا أنها تعني التوافق والتكامل، معلقا “مش فارق أكون نائب أو عضو أو أمين عام”.

انكار ذات موجود في التنسيقية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه يوجد انكار ذات في التنسيقية، مؤكدا أن الهدف الذي تعلمناه من التنسيقية ليس الوصول للسلطة وإقصاء الأخرين لكن الهدف هو العمل من أجل الوطن.