دورات تدريبية للعاملين بالتنمية المحلية وقياس رضا المواطنين.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل الدورات التدريبية للعاملين وقياس رضا المواطنين عن الخدمات.



وقال خالد قاسم أشرف عقبة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على تنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة الحكم المحلي وبناء وتأهيل صف قيادي ثاني".

وأضاف خالد قاسم :" يتم العمل على تنفيذ استراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وعصري لتطوير الإدارة المحلية بالشكل الأمثل ".

وتابع خالد قاسم :" رضا المواطن على الخدمات المقدمة له مقياس يتم استخدامه في تقييم اداء العاملين والموظفين مقدمي الخدمات للمواطنين".

ولفت خالد قاسم :" يتم يتم التعرف على مقياس رضا المواطن عن الخدمات المقدمة له عن طريق مبادرة صوتك مسموع الاستماع إلى شكواه والتعرف على مدى رضاه عن الخدمات المقدمة له".