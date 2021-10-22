ليس الأرشد رأيا.. أميرة صابر: كانت هناك فوضى في التعبير عن الرأي

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، إن الشباب كان عازفا عن المشاركة السياسية، مؤكدا أنه كان يشعر أن هناك فجوة بينه وبين منصات التمكين.

وأضافت أميرة صابر، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه مع وجود سلطات تشريعية وتنفيذية لتمكين الشباب، إضافة إلى وجود الأحزاب الهام.

وتابعت أميرة صابر، أنه كان في السابق فوضى فى التعبير عن الراي لأن الغلبة كانت لعلو الصوت وليس الأرشد رأيا".

التنسيقية نشأت منذ 3 سنوات

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التنسيقية نشأت منذ 3 سنوات، مؤكدة أنها جعلت هناك مساحة إطمئنان لعودة الشباب وأن يكون هناك مساحة من الأمل