طفل يتصل بالشرطة لمشاركته في اللعب

أحيانا يصدر عن الأطفال بعض المواقف التي تتسبب في إحراج والديهم، فقد يفاجئك طفلك بحضور ضباط الشرطة في منزلك دون أن تشعر بسبب موقف بسيط قام به، كما فعل أحد الاطفال في نيوزلاندا .



وفقا لما ورد في صحيفة " نيو يورك بوست"، فإن طفل نيوزلاندي بالغ من العمر 4 سنوات قام بإستدعاء الشرطة في منزله بعد أن أجرى مكالمة غير متوقعة يطلب فيها من ضباط النجدة الحضور سريعا .



فوجئ أحد الآباء في نيوزلاندا بحضور ضباط الشرطة إلى منزله، و سؤالهم عن ابنه الصغير البالغ من العمر 4 سنوات، و رغبتهم في التحدث معه بمفرده، فكان الأمر مثير و غريب بالنسبة للأب و الأم .

قال الاب إن الضابط تفهم الامر، حينما اتصل به طفله و طلب منه الحضور إلى المنزل و مشاركته اللعب بألعابه، اثناء إنشغال الأب و الأام و في الحديث في الغرفة المجاورة و إنصرافهم عن الصبي .



قام الضابط والقوة التي حضرت معه بالمكوث مع الطفل و اللعب بألعابه، و بعدها بدأوا في التحدث معه عن دور الشرطة، و عن كيفية طلب النجدة و توضيح الحالات التي يمكن فيها إستدعاء الشرطة إلى المنزل بكل هدوء .