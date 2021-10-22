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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلا تعويض .. سقوط فضلات عضوية من طائرة على سقف منزل

صدى البلد

فوجئ أحدهم بسقوط فضلات عضوية على سقف منزله من إحدى الطائرات التي مرت فوق المنزل الأسبوع الماضي، إلا أن حجم الفضلات التي سقطت من الطائرة كانت كبيرة و مقززة للغاية . 


وفقا لما ورد في صحيفة " جارديان"، فإن رجل استيقظ على رائحة كريهة للغاية في منزله عقب سماع دوي هبوط طائرة بالقرب من منزل، و لكنه لم يتخيل أن الرائحة الكريهة سببها إحدى الطائرات التي مرت من فوق المنزل . 

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و بحسب ما ورد في الصحيفة، فإن شركة الطيران البريطانية، اعتذرت للرجل ضحية سقوط فضلات عضوية على منزله بشكل كبير و حولت سقف منزله إلى مرحاض كبير إلا أنه خطأ غير مقصود و غير متعمد . 


قالت شركة الطيران، أنه على الأرجح خطأ غير مقصود، و أن المكان الذي يخرج منه الفضلات من المراحيض في الطائرات لا يمكن أن يتم فتحه أثناء الطيران، و لكن يبدو أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، لأن الفضلات في الطائرات يتم التخلص منها من خلال سائل أزرق اللون، يقضي على روائحها الكريهة و يتم تفريغ تلك الفضلات في الخزانة الخاصة بالطائرة  و من خلال درجة الحرارة المنخفضة يتم تجميد تلك الفضلات. 


جدير بالذكر أن شركة الطيران لن تقم بتعويض ذلك الرجل في أي حال من الأحوال، و سيضطر تنظيف ما تسببت فيه الطائرة على نفقاته الخاصة .

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