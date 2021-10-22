العلاج الكيماوي سيختفي..شريف عبد الوهاب يكشف أهمية إستخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجيا لعلاج السرطان

قال الدكتور شريف عبد الوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، إن سرطان الثدي شهد ارتفاعا كبيرا في نسب الشفاء عن طريق الأجسام المضادة، بعدما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف شريف عبد الوهاب، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر يتوفر بها حاليا كل ما يمت لعلاج سرطان الثدى بصلة.

وتابع شريف عبد الوهاب، أن الأساليب الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب الشفاء من الأمراض، مؤكدا أن الأجهزة الحديثة في العلاج تعتبر بارقة أمل في مواجهة غول السرطان

وأشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام إلى أنه من الممكن أن يختفي العلاج الكيماوي بعد 10 سنوات من الآن كبيرة للغاية.

ارتفعت بشكل كبير

إن نسب استخدام التكنولوجيا في علاج الأورام ارتفعت بشكل كبير، من خلال دعم الدولة للأساليب الطبية الحديثة.