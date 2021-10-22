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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. بسمة تستعرض أناقتها في الجونة

صدى البلد

حرصت الفنانة بسمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت بسمة وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والصدر وبفتحة من الساق، وقامت برفع شعرها إلى الوراء بتسريحة ذيل مميزة وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

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وأبرزت بسمة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير  الناعم.


وأكملت بسمة إطلالتها ببعض الأكسسورات المميزة ، فقامت بإختيار قرطين كبيرين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

يختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة غداً الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر، ومن المقررأن يشهد حفل الختام العديد من المفاجآت وحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.


وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.


وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

بسمة مهرجان الجونة اطلالات بسمة اخر اعمال بسمة

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