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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. موعد تخطي ذروة الموجة الرابعة من كورونا.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ الخطيب

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

لولا ستر ربنا.. شريف عامر يوضح تفاصيل تعرضه لحادث سير اليوم

روى الإعلامي شريف عامر، تفاصيل تعرضه لحادث سير، قائلا: تعرضت اليوم إلى حادث سير خلال وجودي على طريق المحور، والسبب إن عربية خبطتني من الخلف ".

 

بعد ظهور تمثال فخر العرب.. تامر أمين يوجه رسالة لمنتقدى محمد صلاح
قال الإعلامى تامر أمين خلال تقديمه برنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن اليوم ظهرت قيمة محمد صلاح فى نظر العالم من خلال تخليد متحف "مدام توسو" للشمع بلندن، الذى يعد من أهم متاحف فى العالم، شخصية محمد صلاح .


المالية: ندرس توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس
قال محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس مع وزارة التربية والتعليم توفير مخصصات جيدة لسد عجز المدرسين بالمدارس، متابعا:" عرضت على وزير التربية والتعليم إعداد خطة وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها".


ضوابط صارمة تضعها الأوقاف لاستخدام دورات المياه بالمساجد ..وشروط خاصة لصلاة الجمعة
قال عبد الله  حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن  هناك توجيه بالموافقة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح دورات المياه بالمساجد من فجر يوم الأربعاء الماضي،  مشيرًا إلى  ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإذا كان هناك إمكانية للنزول من المنزل بعد الوضوء فهذا أفضل.


آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
كشف الكابتن علاء عزت، الناقد الرياضي،  آخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قائلاً "حالته بسيطة جدًا، وكان يشتكي من ارتفاع ضغط العين، بسبب ارتفاع الإضاءة في أحد الاحتفالات، وحالته الآن مستقرة جدًا".


متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر ما زالت في الموجة الرابعة، وهذا سبب زيادة الإصابات بشكل يومي، معقبًا: "الإصابات مش عالية أوي، ولكن هناك تصاعد في الإصابات" .


القرش : هذا سعر طبق البيض في منافذ وزارة الزراعة .. فيديو
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع أتحاد منتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات للمستهلك من خلال أكثر من 400 منفذ خاصة بوزارة الزراعية، خلاف منافذ وزارة التموين ، ومنافذ وطنية ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة بإذن الله.


مصطفى بكري :لا أجد مبررا لإبعاد سوريا عن مقعدها بالجامعة العربية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن سوريا العروبة لا بد  أن تعود للصف العربي، مؤكدا أنه  لا يجد مبررا لإبعاد سوريا عن مقعدها بالجامعة العربية.

اخبار التوك شو كورونا فيروس كورونا محمود الخطيب مصر

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