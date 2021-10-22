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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الإسماعيلي بشأن باهر المحمدي والموقف النهائي لشكري نجيب

صدى البلد

أكد علاء وحيد ، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي ، أن باهر المحمدي مدافع الفريق مستمر ولن يرحل عن الدراويش في الموسم الجديد.


وأشار وحيد عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن شكري نجيب وعماد حمدي تلقيا عروض مميزة للتجديد من جانب اللجنة الفنية للإسماعيلي ووافقا على التجديد ولكن تم الاستقرار على تأجيل الأمر لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.


وأوضح أن المجلس الجديد سيتسلم مهام عمله يوم 1 نوفمبر المقبل مؤكداً أن شكري نجيب رغبته الأولى البقاء في الإسماعيلي أو الرحيل خارج مصر.


وأشاد وحيد بطريقة رحيل علي أبوجريشة رئيس اللجنة الفنية مع باقي أعضاء اللجنة وإنهاء عملها في ظل ظروف صعبة عاشها الإسماعيلي مؤكداً أن هذه سنة الحياة ويجب ترك المجال للمجلس الجديد لاختيار القيادات المناسبة.


وقال وحيد:" دوري كمتحدث رسمي للإسماعيلي سينتهي بإعلان نتيجة الانتخابات التي تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري".


وأوضح أنه وافق بلا تردد على العمل في منصب المتحدث الرسمي لأنه لن يتأخر عن نداء الإسماعيلي.

 

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يتوهج محليا فى الدورى الممتاز

شهد يوم ٢١ اكتوبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في الكرة المصرية على مدار تاريخ الدورى الممتاز.

وقدم فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي فى ذلك اليوم على مدار تاريخ مشاركاته فى المسابقة المحلية نتائج قوية.

الاحد 21 أكتوبر 1984

فاز النادي الاهلي علي المقاولون العرب بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع الثالث للدوري.

الهدفان تقاسمهما شوطي اللقاء الوافد الجديد من الكروم أيمن شوقي سجل باكورة أهدافه بالقميص الاحمر بعد عشر دقائق من انطلاق صافرة البدايه و ربيع ياسين عزز الفوز من رأسيه في الشوط الثاني.

وبعد ربع ساعة علي يسار علاء خليل حارس الذئاب مستغلا عرضية مجدي عبد الغني ليضيف لاعبه الانجليزي دون ريفي نقطتين الي رصيدهم فيمتلكوا ست نقاط.

وحاءت المباراه خير بروفة للفريقين قبل لقاءهما الحاسم في الاسبوع المقبل و المؤهل الي نهائي بطولة أفريقيا لابطال الكؤوس.

الاربعاء 21 أكتوبر 1987

حقق النادي الاهلي فوزا علي المريخ بهدفين نظيفين علي ستاد بورسعيد في الاسبوع الخامس للدورى.

جاء الهدفان في الشوط الاول وسجلهما بدر رجب و مجدي عبد الغني في الدقيقتين 13 و 44 ليرتفع رصيد لاعبي الاحمر الي تسع نقاط و لهم مباراتين مؤجلتين.

الاحد 21 أكتوبر 1990

تعادل فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي مع نظيره الاتحاد السكندري  بدون أهداف علي ستاد الاسكندريه في ختام الاسبوع السابع للدورى.

التعادل رفع رصيد فريق طاهر أبوزيد و رفاقه الي ثمان نقاط من ست مباريات.

الأهلى الاسماعيلي الدوري الممتاز بشرى سارة نادي الإسماعيلي المصري المقاولون العرب

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