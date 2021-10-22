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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شامل دراز ينتقد قرار الـ 50 كيلو متر للناشئين: سيمنع ظهور مواهب جديدة

صدى البلد

قال شامل دراز، رئيس قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا، إن قرار اتحاد الكرة الأخير بمنع اللاعب الناشئ من الانتقال إلى أى نادٍ يبعد عن محل سكنه مسافة (50) كيلومترا، غريب للغاية.

 

وأضاف شامل دراز، خلال برنامج «ملعب بلدنا» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن قرار الجبلاية الأخير بشأن الناشئين غريب وسيمنع من ظهور مواهب جديدة مثل محمد صلاح.

وأوضح شامل دراز، إن ولي أمر اللاعب أصبح هو المسئول الأول أمام اتحاد الكرة، مضيفا إن هذا القرار قد يؤدي إلى التلاعب سيحرم الكرة المصرية من نجوم المستقبل، خاصة لاعبي الأقاليم، إذ سيجدون صعوبة بالغة في الخروج إلى الأندية الكبيرة وصاحبة الشعبية.

https://www.youtube.com/watch?v=lX1PXcmwni8

اتحاد الكرة سيراميكا كليوباترا صدى البلد محمد صلاح الكرة المصرية

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