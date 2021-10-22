كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، و يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.