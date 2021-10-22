بداية بـ6 مراكز على مستوى الجمهورية.. تعرف على تفاصيل مشروع التبرع بالبلازما

المشروع القومي للتبرع بالبلازما

كشف الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، أهمية التبرع بالبلازما.

وقال محمود حنفي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"القيادة السياسية وجهت ببدء مشروع التبرع بالبلازما، وتم بداية المشروع بـ 6 مراكز على مستوى الجمهورية".

وأضاف مدير وحدة التبرع بالبلازما :"تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى مماثل للمعايير العالمية في ظل اتباع كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ".

التبرع بالدم والبلازما

وتابع محمود حنفي :"ثقافة التبرع بالدم والبلازما ليست منتشرة لدى بعض المصريين بالشكل الكافي وبالتالي نعمل على تغيير ثقافة للشعب المصري من أجل إقناعهم بأهمية التبرع بالبلازما ".

واكمل محمود حنفي :"البلازما هي السائل الذي تسبح فيه كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ويتكون من مياه وبروتينات وأجسام مضادة ".

وتابع محمود حنفي :"يتم الاستفادة من مشتقات البلازما في صناعة بعض الأدوية ويتم استخدامها في علاج أمراض نقص المناعة وبعض أمراض الكلى والكبد، والتبرع بالبلازما يحسن نشاط الدورة الدموية ".