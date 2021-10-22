ختام  فعاليات معرض الكتاب بالركن الثقافي بالعريش

اختتمت فعاليات معرض الكتاب بالعريش لدورته الثالثة والذي أقيم بالركن الثقافى بالعريش شمال سيناء، بحضور ضيف شرف المعرض المستشار أحمد محمد عبد المنعم القرمانى نجل شخصية المعرض لهذا العام اللواء محمد عبد المنعم القرمانى محافظ سيناء الأسبق منذ عام 1962 ولمدة سبعة عشر عاما، وبحضور اللواء ماجد محمد احمد رئيس مجلس مركز ومدينة العريش. ولفيف من رواد الفكر والثقافة والفن من رموز المجتمع السيناوى.

وأقيمت ندوة تثقيفية وشعرية على جانب زيارة اليوم الختامى للمعرض ادارها الاذاعى عادل رستم ، تضمنت بعض الكلمات للحضور تحاكى جزء من تاريخ سياء والتى عاصرها محافظها قبل تقسيمها الادارى الى شمال وجنوب اللواء محمد عبد المنعم القرمانى الذى اطلق أسمه علي مسجد القرماني بالعريش.

كما تفقد المستشار أحمد محمد عبد المنعم القرمانى قاعات المعرض الذى يحتضن مقتنيات والده الذى اصبحت جزء من تراث سيناء، ويضم كثير من مجموعات الكتب الثقافية والروائية والقصصية، بالاضافة لركن خاص بكتب الاطفال، يرافقه إسلام عابد مسؤول الركن و الكاتبه إسراء عبد الحميد .

درع التميز

وفى نهاية اليوم الختامى تم تكريم المستشار احمد محمد عبد المنعم القرمانى الذى جاء خصيصا من القاهرة لحضور اليوم الختامى للمعرض ،كما تم أهداء درع التميز للفنان التشكيلى رجب عامر الذى شارك المعرض بقاعة تضم عدد من لوحات الفن التشكيلى الذى تواكب تراث واحداث سيناء .

وقدم الدكتور دمصطفى المالح رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر بشمال سيناء إهداء المصحف الشريف إلى المستشار احمد محمد عبد المنعم القرمانى تعبيرا وتقديرا لحضوره اليوم الختامى لمعرض الكتاب.