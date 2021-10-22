عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام  فعاليات معرض الكتاب بالركن الثقافي بالعريش

اهداء درع معرض الكتاب
اهداء درع معرض الكتاب لنجل اللواء القرماني

اختتمت فعاليات معرض الكتاب بالعريش لدورته الثالثة والذي أقيم بالركن الثقافى بالعريش شمال سيناء، بحضور  ضيف شرف المعرض  المستشار أحمد محمد  عبد المنعم القرمانى  نجل شخصية المعرض  لهذا العام  اللواء محمد عبد المنعم  القرمانى محافظ سيناء الأسبق منذ عام 1962 ولمدة سبعة عشر عاما، وبحضور اللواء ماجد محمد احمد رئيس مجلس مركز ومدينة العريش. ولفيف من رواد الفكر والثقافة والفن من رموز المجتمع السيناوى. 

وأقيمت ندوة تثقيفية وشعرية على جانب زيارة اليوم الختامى للمعرض  ادارها الاذاعى عادل رستم ، تضمنت بعض الكلمات للحضور  تحاكى جزء من تاريخ سياء والتى عاصرها محافظها  قبل تقسيمها الادارى الى شمال وجنوب اللواء محمد عبد المنعم القرمانى الذى اطلق أسمه علي مسجد القرماني بالعريش.

كما تفقد المستشار أحمد محمد عبد المنعم القرمانى  قاعات المعرض الذى يحتضن مقتنيات والده الذى اصبحت جزء من تراث سيناء، ويضم  كثير من مجموعات الكتب الثقافية والروائية والقصصية، بالاضافة لركن خاص بكتب الاطفال، يرافقه  إسلام عابد مسؤول الركن   و الكاتبه إسراء عبد الحميد  .

درع التميز

وفى نهاية اليوم الختامى تم تكريم المستشار احمد محمد عبد المنعم القرمانى الذى جاء خصيصا من القاهرة لحضور اليوم الختامى للمعرض ،كما تم   أهداء درع التميز للفنان التشكيلى رجب عامر الذى شارك المعرض بقاعة تضم عدد من لوحات الفن التشكيلى  الذى تواكب  تراث واحداث سيناء .

وقدم الدكتور دمصطفى المالح  رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر بشمال سيناء إهداء  المصحف الشريف إلى المستشار احمد محمد عبد المنعم القرمانى  تعبيرا  وتقديرا  لحضوره  اليوم الختامى لمعرض الكتاب.

ختام فعاليات معرض الكتاب العريش

ترشيحاتنا

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

حكم من فاتته الركعة الأولى في صلاة الجمعة

طفلة من ذوي القدرات تبدع في الرسم بـ قدمها.. فيديو

افتتاح السكن البديل ورسائل هامة لطلاب الشرطة.. نشاط مكثف للرئيس الأسبوع الماضي

المغرب.. جدل في أوساط المثقفين بعد طرح منزل ابن خلدون للبيع

فتح دورات مياه المساجد بعد طول انتظار.. ضوابط تشغيلها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجازة الوداع.. تفاصيل مأساوية ترويها أسر ضحايا حادث الدائري الأوسطي بالبحيرة

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

لا يقدر عليه البشر.. العثور على ثعبان ضخم بحجم ديناصور

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ