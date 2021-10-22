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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقدرة بمليارات الدولارات

بايدن: سأتمكن من تمرير المبادرات الاجتماعية عبر الكونجرس

بايدن: كنت عضوا في
بايدن: كنت عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 370 عاما

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ثقته في أنه سيتمكن من تمرير مبادراته الاجتماعية والاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات من خلال الكونجرس.

وصرح بأنه سيتولى شخصيا إقناع المعارضة الجمهورية وأعضاء الحزب الديمقراطي المترددين بدعم خطط تحديث البنية التحتية وتقديم مجموعة متنوعة من الفوائد الاجتماعية.

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وبهذا الشأن قال بايدن خلال محادثة مع الناخبين على شبكة سي إن إن: "أنا فعلا أعتقد أنه سيكون بمقدوري التوصل إلى اتفاق".

وتابع الرئيس الأمريكي في لهجة مازحة قائلا: "لقد كنت عضوا في مجلس الشيوخ لمدة 370 عاما، وكنت دائما جيدا في عقد صفقات مختلفة" ، لكنه لم يدعي أنه سيتم التوصل إلى حل وسط قبل زيارته إلى أوروبا والتي تبدأ الأسبوع المقبل.

وعندما سئل عما إذا كانت المفاوضات الحالية هي الأصعب في حياته المهنية، قال بايدن إن هذا ليس هو الحال. وقال: "أعتقد أن حظر الأسلحة الهجومية كان أصعب صفقة عملت عليها ونجحت فيها".

بايدن مجلس الشيوخ أمريكا واشنطن الرئيس الأمريكي

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