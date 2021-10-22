الدوري الإنجليزي.. أرسنال يستدرج أستون فيلا لاستعادة نغمة الانتصارات

يستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، نظيره أستون فيلا، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق أرسنال، لاستعادة نغمة الانتصارات، على حساب أستون فيلا في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعادل أرسنال، في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، أمام برايتون 0 -0، وأمام كريستال بالاس 2 - 2.

ويعاني الدولي المصري محمد النني، من الابتعاد عن تشكيل أرسنال الأساسي، منذ انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2021 - 2022.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أستون فيلا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أرسنال، للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

يذكر أن آخر مباراة جمعت أرسنال وأستون فيلا، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الفيلانز بهدف دون رد.

ترتيب آرسنال وأستون فيلا:

يحتل أرسنال المركز الـ 12، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أستون فيلا صاحب المركز الـ 13.