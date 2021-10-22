خبير تنمية بشرية يكشف أهمية الثقة بالنفس وخطوات تعزيزها

أكد أحمد سمير، خبير تنمية بشرية، على أهمية إدراك الفرد لقيمة ذاته، قائلا: يجب أن يدرك الإنسان أهميته في الوسط المحيط به، حتى يدرك من حوله قيمته.



وأضاف “أحمد سمير” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: رؤية الإنسان وتقديره لنفسه تنعكس على من حوله وتقديرهم له، متابعا:" الناس بتتعامل مع كل فرد على رؤيته لنفسه ومدى ثقته بنفسه".



وأوضح هناك 3 خطوات لا يجب أن يبتعد عنهم الفرد حتى يكون شخص ذو شخصية قوية، منهم عدم السماح للآخرين بالحكم عليه وتقبل أراءهم وعدم ربط قيمتك الشخصية بالنجاح الحالي، متابعا: لا يجب للفرد ان حكم على نفسه بما فعله في الماضي.



وأشار إلى أن عدة خطوات لزيادة الثقة بالنفس، من أهمها ممارسة الهوايات المفضلة والعمل عى تطويرها وعدم الاهتمام بآراء الآخرين، بالإضافة إلى السعي المستمر مهما كانت العواقب التي ستواجهك.



وفي سياق متصل: قالت الأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدربة الارشاد الاسرى والتطوير الذاتي، إن الثقة بالنفس تضمن ارتياح الإنسان واطمئنانه فى تحقيق ذاته، مشيرة إلى أن النفس مفتاح نجاح الإنسان في الحياة.

وأضافت "ريهام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم معرفة الانسان الواثق من نفسه عن طريق اللجوء للمساعدة من الآخرين وطلبه لها، موضحة أنه يستطيع إجتياز الأزمات فى حياته.

وتابعت أن الإنسان الواثق من نفسه يستطيع مواجهة القلق والتوتر، لافتة إلى أنه من ضمن صفات الإنسان الواثق من نفسه هى تحديده أهدافه في الحياة، وبالتالي يشعر بقيمته باستمرار، بمعنى أنه مدرك لقدراته وأنه إنسان ناجح