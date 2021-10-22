عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تنمية بشرية يكشف أهمية الثقة بالنفس وخطوات تعزيزها

أحمد سمير، خبير
أحمد سمير، خبير تنمية بشرية

أكد أحمد سمير، خبير تنمية بشرية، على أهمية إدراك الفرد لقيمة ذاته، قائلا: يجب أن يدرك الإنسان أهميته في الوسط المحيط به، حتى يدرك من حوله قيمته.


وأضاف “أحمد سمير” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: رؤية الإنسان وتقديره لنفسه تنعكس على من حوله وتقديرهم له، متابعا:" الناس بتتعامل مع كل فرد على رؤيته لنفسه ومدى ثقته بنفسه".


وأوضح هناك 3 خطوات لا يجب أن يبتعد عنهم الفرد حتى يكون شخص ذو شخصية قوية، منهم عدم السماح للآخرين بالحكم عليه وتقبل أراءهم وعدم ربط قيمتك الشخصية بالنجاح الحالي، متابعا: لا يجب للفرد ان حكم على نفسه بما فعله في الماضي.


وأشار إلى أن عدة خطوات لزيادة الثقة بالنفس، من أهمها ممارسة الهوايات المفضلة والعمل عى تطويرها وعدم الاهتمام بآراء الآخرين، بالإضافة إلى السعي المستمر مهما كانت العواقب التي ستواجهك.


وفي سياق متصل: قالت الأستاذة ريهام عبد الرحمن، مدربة الارشاد الاسرى والتطوير الذاتي، إن الثقة بالنفس تضمن ارتياح الإنسان واطمئنانه فى تحقيق ذاته، مشيرة إلى أن النفس مفتاح نجاح الإنسان في الحياة.

وأضافت "ريهام" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم معرفة الانسان الواثق من نفسه عن طريق اللجوء للمساعدة من الآخرين وطلبه لها، موضحة أنه يستطيع إجتياز الأزمات فى حياته.

وتابعت أن الإنسان الواثق من نفسه يستطيع مواجهة القلق والتوتر، لافتة إلى أنه من ضمن صفات الإنسان الواثق من نفسه هى تحديده أهدافه في الحياة، وبالتالي يشعر بقيمته باستمرار، بمعنى أنه مدرك لقدراته وأنه إنسان ناجح

 

 

تنمية بشرية الثقة بالنفس صباح البلد اخبار التوك شو الموارد البشرية

ترشيحاتنا

20 سنة خدمة أبرزها.. 5 شروط لـ إحالة الموظف للمعاش المبكر.. وحقوق تأمينية بتعويض إضافي

بحضور سفراء عدد من الدول.. مشهد مهيب لتعامد الشمس على وجه رمسيس

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

حكم من فاتته الركعة الأولى في صلاة الجمعة

طفلة من ذوي القدرات تبدع في الرسم بـ قدمها.. فيديو

افتتاح السكن البديل ورسائل هامة لطلاب الشرطة.. نشاط مكثف للرئيس الأسبوع الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجازة الوداع.. تفاصيل مأساوية ترويها أسر ضحايا حادث الدائري الأوسطي بالبحيرة

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

لا يقدر عليه البشر.. العثور على ثعبان ضخم بحجم ديناصور

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ