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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تؤجل بدء تشغيل مصنع "جيجا فاكتوري" في برلين لهذا السبب

تسلا
تسلا

يواجه مصنع تسلا في برلين بألمانيا مصيرًا غامضًا، ومن غير المتوقع أن يبدأ في تشغل خطوط إنتاجه قبل العام المقبل، لمشاكل تتعلق بالأضرار البيئية الناجمة عن المنشأة الصناعية.

 وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لعملاق المحركات الكهربائية الأمريكية، قد أعلن في وقت سابق، أنه يخطط لبدء الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وفقا لموقع "insideevs  المتخصص في السيارات الكهربائية، وزارة البيئة الإقليمية ببرلين أنها تفتح حوار مجتمعي للتشاور عبر الإنترنت للمواطنين المحليين للتعبير عن اعتراضاتهم والتعبير عن مخاوفهم من وجود منشأة صناعية تؤثر على صحتهم، ستستمر العملية من 2 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر القادم، وبعد ذلك ستتم مراجعة الاعتراضات قبل أن تحصل تسلا في النهاية على الموافقة النهائية على التصريح بالبدء الفعلي في الإنتاج.

وقال البيان الصادر عن الوزارة إن "العملية المتكررة للتشاور مفتوحة فقط لأولئك الذين أعربوا عن اعتراضهم في جولات التشاور العامة السابقة وهم غير راضين عن رد فعل تسلا أو وزارة البيئة، المشاورات ستكون من 2 إلى 22 نوفمبر".

كانت تسلا موتورز تأمل في الحصول على الموافقة في نوفمبر، أو على أقصى تقدير في ديسمبر.

 وجاء في تقرير تسلا موتورز للربع الثالث من عام 2021: "لا يزال بناء مصنع جيجا فاكتوري ببرلين على المسار الصحيح مع اختبار المعدات على قدم وساق، ونتوقع الحصول على الموافقة النهائية على التصريح قبل نهاية هذا العام".

برلين المانيا تسلا إيلون ماسك نوفمبر تسلا موتورز جيجا فاكتوري

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