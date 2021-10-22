نشرة المرأة والصحة.. معلومات يجب معرفتها عن سلالة فيروس كورونا الروسية.. ما هي أعراض وأسباب التأتأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

متلازمة بروتيوس هي حالة نادرة تتميز بالنمو المفرط للعظام والجلد والأنسجة الأخرى، وفيها تنمو الأعضاء والأنسجة المصابة بالمرض، بشكل غير متناسب مع باقي الجسم، وعادة ما يكون فرط النمو غير متماثل، مما يعني أنه يؤثر على الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم بشكل مختلف.

تعد معرفة طرق علاج المغص وتقلصات البطن فى المنزل من الأمور الضرورية التي ينبغي على الجميع معرفتها .. فهي ليست من المشكلات الصحية التى تصيب الأطفال بشكل خاص ولكن يعاني منها الكبار أيضا؟

وفي معظم الأحيان تزول معظم آلام البطن دون علاج خاص ومع ذلك هناك بعض الأشياء التي يمكنك تساعد فى تقليل حدة الألم وعلاج المغص بشكل أسرع .

يحتفل العالم يوم 22 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ التأتأة، ويسمى أيضًا التلعثم أو اضطراب الطلاقة في الطفولة هو اضطراب في الكلام يتضمن مشاكل متكررة وكبيرة مع الطلاقة الطبيعية وتدفق الكلام.

يعرف الأشخاص الذين يعانون من التأتأة ما يريدون قوله ، لكنهم يجدون صعوبة في قوله، على سبيل المثال ، يمكنهم تكرار أو إطالة كلمة أو مقطع لفظي أو صوت ساكن أو حرف متحرك أو قد يتوقفون أثناء الكلام لأنهم وصلوا إلى كلمة أو صوت به مشكلة.

ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في روسيا تتميز بقدرتها الكبيرة على الانتشار بسرعة وإصابة عدد كبير من الأشخاص ووصفها المتخصصين بأنها أكثر وحشية من سلالة دلتا التى نشأت فى الهند وهددت العالم أجمع.



ويسعى العلماء حاليا لجمع أهم المعلومات عن سلالة كورونا الورسية لنشر التوعية بأعراضها واكتشاف بروتوكول علاجى مناسب يقلل من ضحاياها.