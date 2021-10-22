عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبيشال وان في مهب الريح.. هل انتهى زمن مورينيو بعد فضيحة روما؟

جوزيه مورينيو المدير
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما

تراجعت قيمة  “السبيشال وان” جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، في السنوات الأخيرة، حيث خرج من قائمة أفضل مدربي العالم، بسبب إخفاقاته المتكررة.

وتلقى فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو، هزيمة قاسية، مساء، أمس، الخميس، حيث خسر أمام مضيفه المغمور بودو جليمت النرويجى بنتيجة 6 – 1، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "اسبميرا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة المجموعات بدورى المؤتمر الأوروبى.

هزيمة روما أمام بطل النرويج بالأمس، هي الأثقل لـ جوزيه مورينيو على مدار مسيرته الأسطورية الممتدة لنحو 1008 مباراة، كـ مدير فني.

هل انتهى زمن جوزيه مورينيو؟

فقد جوزيه مورينيو جزء كبيرا من قيمته التدريبة في السنوات الماضية، بسبب عدم قدرته في مواكبة تطورات لعبة كرة القدم.

يعتمد جوزيه مورينيو على طريقته الشهيرة في اللعب “ركن الأتوبيس” أمام المرمى، واللعب على الهجمة المرتدة، في معظم المباريات، دون أن يعمل على تطويره إطلاقا، وهو ما تسبب في فشله مع مانشستر يونايتد وتوتنهام، بالإضافة إلى بداية متوسطة مع روما.

مورينيو خرج من حسابات كبار أندية أوروبا، ليتحول السبيشال وان، إلى مدربا لأندية الوسط في أوروبا، مثل توتنهام وروما، بسبب عدم قدرته على الابتكار، والاعتماد على الحلول التقليدية.

لا يزال جوزيه مورينيو يحظى باحترام الجميع في أوروبا، نظرا لما قدمه من إنجازات أسطورية مع إنتر ميلان وتتويجه بالثلاثية التاريخية، وأيضا فترته الناجحه مع  ريال مدريد وتشيلسي، فهل يستعيد السبيشال وان بريقه، أم يواصل خسارة رصيده لدى محبيه وعشاقه.

 

مورينيو روما جوزيه مورينيو بدورى المؤتمر الأوروبى خسارة روما

ترشيحاتنا

محمد صلاح أم رونالدو؟.. كلوب يحسم الجدل بشأن الأفضل

محافظ السويس: الأوقاف تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الأئمة

حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر في المنوفية | فيديو

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

مراسلة تتعرض لموقف شديد الحرج أمام الكاميرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة الخطيب .. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

خناقة شوارع.. أول رد من أيتن عامر بعد اقتحام منزلها

سرعة انتشار كورونا 10 أضعاف.. مخاطر سلالة جديدة من متحور دلتا

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ