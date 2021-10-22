السبيشال وان في مهب الريح.. هل انتهى زمن مورينيو بعد فضيحة روما؟

تراجعت قيمة “السبيشال وان” جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، في السنوات الأخيرة، حيث خرج من قائمة أفضل مدربي العالم، بسبب إخفاقاته المتكررة.

وتلقى فريق روما بقيادة جوزيه مورينيو، هزيمة قاسية، مساء، أمس، الخميس، حيث خسر أمام مضيفه المغمور بودو جليمت النرويجى بنتيجة 6 – 1، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "اسبميرا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة المجموعات بدورى المؤتمر الأوروبى.

هزيمة روما أمام بطل النرويج بالأمس، هي الأثقل لـ جوزيه مورينيو على مدار مسيرته الأسطورية الممتدة لنحو 1008 مباراة، كـ مدير فني.

هل انتهى زمن جوزيه مورينيو؟

فقد جوزيه مورينيو جزء كبيرا من قيمته التدريبة في السنوات الماضية، بسبب عدم قدرته في مواكبة تطورات لعبة كرة القدم.

يعتمد جوزيه مورينيو على طريقته الشهيرة في اللعب “ركن الأتوبيس” أمام المرمى، واللعب على الهجمة المرتدة، في معظم المباريات، دون أن يعمل على تطويره إطلاقا، وهو ما تسبب في فشله مع مانشستر يونايتد وتوتنهام، بالإضافة إلى بداية متوسطة مع روما.

مورينيو خرج من حسابات كبار أندية أوروبا، ليتحول السبيشال وان، إلى مدربا لأندية الوسط في أوروبا، مثل توتنهام وروما، بسبب عدم قدرته على الابتكار، والاعتماد على الحلول التقليدية.

لا يزال جوزيه مورينيو يحظى باحترام الجميع في أوروبا، نظرا لما قدمه من إنجازات أسطورية مع إنتر ميلان وتتويجه بالثلاثية التاريخية، وأيضا فترته الناجحه مع ريال مدريد وتشيلسي، فهل يستعيد السبيشال وان بريقه، أم يواصل خسارة رصيده لدى محبيه وعشاقه.