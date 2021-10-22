فستان زوجته اتقطع وحناقة فب فرحة .. لحظات حرجة عاشها كريم فهمي في المستشفى

حل الفنان كريم فهمى، ضيفا على برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة فى أول ظهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.

إصابة كريم فهمى بجلطة فى الرئة

و روى الفنان كريم فهمي، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا:" أنا كنت داخل المستشفى على رجلي، وفجأة لاقيتهم بيقولوا أنا عندي جلتطين".

وأضاف "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"، شعرت ببعض التعب البسيط ولكني لم أتوقع أصابتي بـ جلطة، وأنا داخل العناية وأنا عادي ومش حاسس غير بـ وجع بسيط".

وأوضح:" مكنتش فاهم أنا داخل العناية ليه ولا هعمل أيه..وأتخضيت لما قالولي أني مصاب بـ جلطين".

حدوتة من ابتدائي

تحدث الفنان كريم فهمي، عن فيلم "حسن وبقلظ"، قائلا:" كنت في ابتدائي كتبت حدوتة فيلم عن توأم ملتصق"، مسترسلا:" كتبت الحدونة وكان فيهم واحدة شريرة وواحدة طيبة".

"كبرت ونسيت الحدوتة ولما جيت اعمل فيلم "حسن وبقلظ" افتكرت الحدوتة".

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