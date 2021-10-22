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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: لقاح كورونا آمن للحوامل والمرضعات.. وتؤكد: ليس له أي مضاعفات

عبلة الألفى ،عضو
عبلة الألفى ،عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

 أكدت النائبة، عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لقاح كورونا آمن تماما على فئة الحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن لقاح كورونا لا يؤثر إطلاقا على الجنين، كما أنه لا يتسبب فى إحداث تشوهات أو عيوب خلقية كما يدعي البعض.

 

وشددت" الألفي “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " على ضرورة تلقي الحوامل والمرضعات لقاح كورونا، وليس هناك داع للخوف أو الفزع بشأن تلقيه، مشيرة إلى أن حصولهن على اللقاح لن يتسبب فى حدوث أية أضرار، إلى جانب أن اللقاح سيحمى المرأة الحامل من الدخول فى أي مضاعفات.

 

وفيما يتعلق بالمرضعات، أفادت عضو صحة النواب أن اللقاح ايضا آمن بالنسبة لها ، ولا يعرض الطفل للخطر، وحال إصابة السيدة المرضع بكورونا، عليها فقط اتباع الإجراءات الإحترازية ، وارتداء الماسك الطبي ، ومن ثم رضاعة طفلها بطريقة آمنة.

 

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هل يمكن للحوامل والمرضعات الحصول على لقاح كورونا.. عضو صحة النواب تجيب

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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تطعيم الحوامل بـ لقاح كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر قسم أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، أن الدراسات أثبتت أن اللقاح ضد فيروس كورونا آمن للحوامل، أو السيدات اللاتي يتوقعن الحمل، أو أثناء الرضاعة، موضحا أن لقاح كورونا أثبت فاعليته فى حماية السيدات الحوامل، وحماية أطفالهن بعد الولادة الرضع فى الـ 6 أشهر الأولى. 

 

وأكد عوض تاج الدين أن  جميع الخبراء العالميين ومنهم رئيس الكلية الملكية فى أستراليا، وخبراء أجانب من أستراليا وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، مؤكدا أنه توصلنا بالإجماع إلى أن جميع الدول المتقدمة تنصح بإعطاء لقاح كورونا أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة، وليس له مضاعفات، مشيرا إلى أن الخبراء المصريين يؤكدون على التطعيم، وهو ليس له مضاعفات بل على العكس فهو يحمى من فيروس كورونا.

وأكد أن احتمالية إصابة المرأة الحامل بفيروس كورونا تزيد من مرتين إلى 3 أضعاف، واحتمالية فقد الطفل تزيد واحتمالية دخول الرعاية المركزة تزيد.

 

 

 

 

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