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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق لـ100%.. ونواب: تعيد للسياحة مكانتها العالمية.. ونوصي بتطوير البنية التحتية للمنشآت.. والموسم الشتوى الحالى الأنجح

منشآت فندقية
منشآت فندقية

برلماني يطالب بتشديد الرقابة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المنشآت الفندقية

نائب:عودة الفنادق بكامل طاقتها الإستيعابية يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع السياحة

برلماني:القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة أزمة كورونا

 

 

قررت وزارة السياحة والآثار السماح للمنشآت الفندقية،باستقبال السائحين والمصطافين بكامل الطاقة الاستيعابية مشددة على ضرورة التطبيق الصارم لكافة التدابير الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

جاء ذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وفقا لما يستجد من تطورات متعلقة بمتابعة انتشار الفيروس والوضع الوبائي له. 

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المنشآت الفندقية : متفائلون خيرا بالموسم الشتوي

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برلماني: عودة الفنادق بكامل طاقتها خطوة ممتازة.. ونوصي بتطوير البنية التحتية للمنشآت

 

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بهذه القرارات، مطالبين جميع المسئولين بقطاعات الصحة والسياحة والاثار والطيران الاستمرار فى فى التشديد علي تطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

 

بداية ، ثمن النائب، أحمد ادريس عضو مجلس النواب، قرار وزارة السياحة والآثار السماح للمنشآت الفندقية،باستقبال السائحين والمصطافين بكامل الطاقة الاستيعابية،مشيرا إلى أنه قرار جيد سيكون له المردود الإيجابي الأكبر على الموسم السياحي الجديد ، لاسيما بعد إعلان الحكومة البريطانية رفع الحظر عن مصر .

 

وأشار" ادريس" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن عودة الفنادق للعمل بكامل طاقتها الإستيعابية سيكون له التأثير الإيجابي الأكبر على تحسين الإقتصاد المصري، علاوة على عودة العمالة بقوة فى هذه المؤسسات ، لاسيما وأنها اكثر الفئات التى تضررت من أزمة جائحة كورونا ، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تقدم كافة أوجه الدعم القطاع السياحي ، فضلا عن بذلها جهود مضنية، وحرصها على تنفيذ  تطبيق إجراءات الوقاية على أعلى مستوى ، و  توفير اللقاح لتطعيم العاملين والمواطنين لمواجهة أزمة وتداعيات كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة تقديم أوجه الدعم والمساندة، لحل المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، مستعرضاً بعض المشاكل التي ما زالت قائمة والتى تتمثل أغلبها فى البنية التحتية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت ظلت دون عمل لفترة طويلة خلال جائحة كورونا ، وتتطلب المزيد من الدعم والمساندة.

كما شدد “ ادريس ” على ضرورة التطبيق الصارم لكافة التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع خضوع التجهيزات الجديدة لرقابة  شديدة من قبل وزارتى السياحة والصحة، معقبا:" نتمى هذا الموسم أن يكون ملئيا بالأحداث السعيدة لمصر ، و وقوف الحكومة جنبا إلى جنب لهذا القطاع  للمساهمة فى تأهيل عناصر البنية التحتية.

 

من جانبه، أشاد علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بقرار غرفة المنشآت الفندقية، و الذي يتضمن رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق إلى 100% مؤكدا أن استقبال المنشات السياحية لنزلائها ومرتديها بكامل الطاقة الاستيعابية لها سوف يحقق انتعاشة كبيرة لقطاع السياحة.

 

وأوضح قريطم أن قطاع السياحة يعتبر واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة خاصة أنه نجح فى تحقيق عائد مادى تخطى ال 14 مليار دولار قبل أحداث 25 يناير عام 2011 معرباً عن ثقته التامة فى أن قطاع السياحة المصرى سوف يستعيد مكانته المرموقة على خريطة السياحة العالمية فى القريب العاجل خاصة بعد توافد العديد من سياح العالم الى مصر وهو ما يؤكد أن الموسم السياحى الشتوى الحالى سيكون من انجح المواسم الشتوية فى مصر.


وطالب قريطم من جميع المسئولين بقطاعات الصحة والسياحة والاثار والطيران الاستمرار فى فى التشديد علي تطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مشيداً بالنجاحات الكبيرة التى حققتها الدولة فى تطبيق هذه الاجراءات داخل جميع المحافظات والمناطق السياحية والاثرية والمطارات المصرية خلال الفترة الماضية.

 

وفى سياق متصل،أثنى النائب، عمرو هندى عضو مجلس النواب، على قرار غرفة المنشآت الفندقية ، بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق بنسبة 100%،مؤكدا أن القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة خلال الفترة الماضية، وحزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة أزمة كورونا العالمية.

وأكد" هندي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن  استقبال المنشآت السياحية لنزلائها بكامل الطاقة الاستيعابية، يسهم فى تحقيق انتعاشة كبيرة للإقتصاد المصري بشكل عام، وقطاع السياحة بشكل خاص، كما أنها ستحدث انتعاشة وتنشيطًا كبيراً في السوق السياحية المصرية ، لاسيما المدن الساحلية، شرم الشيخ والغردقة.

وزارة السياحة كورونا المنشآت الفندقية مجلس النواب الفنادق القطاع السياحي

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