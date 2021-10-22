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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشرة البرلمان| اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارات.. وخصم 1% من أجور العاملين بمشروع قانون العمل

أموال
أموال

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

تعرف على شروط إصدار شهادة بصلاحية العقارات للإشغال وتوصيل المرافق لها بالقانون الجديد
 

20 سنة خدمة أبرزها.. 5 شروط لـ إحالة الموظف للمعاش المبكر.. وحقوق تأمينية بتعويض إضافي
 

إقرار 3 قوانين و10 اتفاقيات.. حصاد مجلس النواب في آخر 3 جلسات
 

خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
 

هل يمكن للحوامل والمرضعات الحصول على لقاح كورونا.. عضو صحة النواب تجيب
 

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة
 

جلسات استماع برلمانية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بحضور المسئولين
 

برلمان مجلس النواب لقاح كورونا قانون العمل الجديد كورونا

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نشرة البرلمان| اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارات.. وخصم 1% من أجور العاملين بمشروع قانون العمل

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