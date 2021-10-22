نشرة البرلمان| اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارات.. وخصم 1% من أجور العاملين بمشروع قانون العمل

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

تعرف على شروط إصدار شهادة بصلاحية العقارات للإشغال وتوصيل المرافق لها بالقانون الجديد



20 سنة خدمة أبرزها.. 5 شروط لـ إحالة الموظف للمعاش المبكر.. وحقوق تأمينية بتعويض إضافي



إقرار 3 قوانين و10 اتفاقيات.. حصاد مجلس النواب في آخر 3 جلسات



خصم 1% من أجور جميع العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل



هل يمكن للحوامل والمرضعات الحصول على لقاح كورونا.. عضو صحة النواب تجيب



اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة



جلسات استماع برلمانية لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بحضور المسئولين

