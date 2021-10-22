أخبار التوك شو .. سلالة جديدة من متحور دلتا سريعة الانتشار ..سرطان الثدي المرض الأول للسيدات في العالم.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة ، مجموعة من أبرز القضايا والموضوعات الهامة ، ومن أبرزها :

قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، مدير عام آثار أسوان، تعليقا على ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني ، قائلا إن الجو في أسوان رائع والشمس اليوم الشمس طلعت واستمرت لمدة 22 دقيقة على وجه الملك رمسيس الثاني، وهي ظاهرة تجسد عبقرية المصري القديم.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الظاهرة تجمع بين العبقرية في الفلك والعمارة، والحضارة المصرية القديمة تتحدى العالم رغم وجود فيروس كورونا ومع ذلك حرص عدد كبير من الزوار على زيارة أبو سمبل لرؤية تلك الظاهرة " .

علق جابر طايع، رئيس قطاع الشؤون الدينية بـ وزارة الأوقاف سابقا، على تكريم الرئيس السيسي له، قائلا:" تكريمي من رئيس الجمهورية جاء بترشيح من وزير الأوقاف، متابعا: التكريم يعطي الأئمة دفعة قوية للعمل".



وأضاف "جابر طايع" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تكريم الرئيس السيسي للأئمة بمثابة رسالة للأجيال القادمة، وهو أن ما تقدمه من أعمال وجهود لن تذهب هدرا، بل هناك رئيس و وزارة ترى وتراقب الجميع.



استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أمس، الفنانة هنادي مهنا.

وقدمت منى الشاذلي، مع هنادي مهنا فقرة ترفيهية بعنوان “حصل ولا محصلش”، وقدمت إجابات للجمهور.

وقالت هنادي مهنا: “أتابع المسلسلات التركية، إضافة إلى أنه من الممكن أن أترك الأكل على النار مما تسبب باحتراقه، والذي اكتشف ذلك زوجي”.

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد أن مصر حققت معدل نمو إيجابي، خلال عام 2020 ، على الرغم من أزمة كورونا ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو في عام 2021 لـ4.5 % ، و يصل لـ5.9 % في العام المالي 2022.

وأضاف الدكتور كريم العمدة، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تقرير "فيتش" أبرز المزيد من الاستقرار في العملة ، والناتج المحلي المصري ؛ مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتمد بشكل أساسي على شهادات الدولية .

قامت الفنانة هنادي مهنا، بخلع دبلة الزواج على الهواء، من أجل اللعب على الطبلة البلدي.

وقد أبهرت الفنانة هنادي مهنا، الجميع بـ ستوديو معكم منى الشاذلي، وذلك عندما قامت بالإمساك بـ طبلة واللعب بها على الهواء.

قال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا عن جائزة التميز الحكومي، إن كل الفعاليات والمسابقات المتميزة التي تتم في الدولة خلال هذه الفترة، خاصة مع وجود كورونا، هى جزء من مشهد ومن سياق أكثر اتساعًا لرؤية مصر 2030 .

قال الدكتور محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء، إن هناك 56 سلالة جديدة من متحور دلتا كورونا، مؤكدا أن هناك سلالة جديدة الآن لها سرعة انتشار أكثر 10 مرات من السلالة الأصلية.

وأضاف محمود الأفندي، خلال تصريحات لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر “القناة الأولى المصرية، أن متحور “دلتا” كان يصيب الأطفال.

عرضت فضائية " أكسترا نيوز " ، تقريرا عن نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي .

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بافتتاح مجموعة مشروعات سكنية بديلة بمدينة السادس من أكتوبر ، وقدم أجهزة تابلت هدية لأبناء الأسر ، ودعا للتكاتف لوقف التعديات على الأراضي الزراعية ، خلال كلمته بـ الافتتاحية .

قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، إن سرطان الثدي يمثل السرطان الأول للسيدات في العالم، مؤكدا أن هناك 2 مليون سيدة حول العالم أصيبت بهذا المرض.

قالت فوقية رحمي، زوجة الفنان الراحل محمود رحمي، إن أشهر أغاني مسلسل "بوجي وطمطم" من كتابة الشاعر الكبير صلاح جاهين، وهي بطني بتوجعني، مشيرة إلى أنه خريج كلية الفنون الجميلة واختار فن الطفل، وهو أصعب من فن الكبار.