إيرين سعيد: قانوني المسئولية الطبية وزراعة الأعضاء أولوية خلال دور الانعقاد الحالي

أكدت النائبة، إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش عددا كبيرا من مشاريع القوانين خلال دور الانعقاد الجاري ، أبرزها قانوني “المسؤولية الطبية” و"زراعة الأعضاء".

وأشارت “ سعيد "، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد"،إلى أن فلسفة قانون المسؤلية الطبية تهدف إلى النهوض بالفريق الطبي وتحديد اختصاصاته وواجباته، وحفظ حقوقه حتى يعمل فى جو آمن، إلى جانب حماية المريض وإعطائه حقه ، حماية الطبيب أيضا، موضحة أن هناك أخطاء كثيرة ليست مهنية ولا طبية تسمى بـ المضاعفات، ليست خطأ طبيب ولا خطأ فنى، وفى هذه الحالات تكون هناك شركات تأمين تدفع تأمين للمريض بدون مساءلة الطبيب نهائيا.

كما لفتت عضو صحة النواب إلى أهمية قانون زراعة الأعضاء، والذي سيتح للدولة المصرية الدخول في التنصيف العالمي لزراعتها من جهة، وإنقاذ أرواح الملايين من المواطنين من جهة أخرى.