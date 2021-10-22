النشرة الاقتصادية الجمعة.. المالية تكشف عن مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الحالية.. وزيرة التجارة والصناعة تدعو نظيرها القطري لزيارة القاهرة

يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم الجمعة وتأتى فى مقدمتها.. المالية تكشف عن مخصوصات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة الحالية..وزيرة التجارة والصناعة تدعو نظيرها القطرى لزيارة القاهرة ..الإسكان تعلن حجم استثمارات مدينة غرب قنا الجديدة.



فيما يلي أهم الأخبار:



المالية: 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالموازنة الحالية



كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تحمل الخزانة العامة للدولة عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى





وزيرة التجارة والصناعة تستقبل السفير القطري بالقاهرة



استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة سالم مبارك آل شافي سفير قطر بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة الى جانب استعراض عدد من الموضوعات والملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري.



وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بغرب قنا الجديدة تجاوز الـ3 مليارات جنيه



تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بمدينة غرب قنا الجديدة، وتقام المدينة على مساحة حوالي 8971 فدانا بمحافظة قنا، وتبلغ المرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، ويتميز موقعها الجغرافي بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، ومنها الطريق الصحراوي الغربي قنا - القاهرة، والطريق الصحراوي الغربي قنا - الأقصر، وتبعد عن مدينة قنا الأم مسافة 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب 550 ألف نسمة.



رانيا المشاط: التبادل التجاري للطاقة بين الدول العربية يتطلب استثمارات ضخمة



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى مع المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة التبادل التجاري للطاقة والربط الكهربائي في الوطن العربي، وذلك بمشاركة فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول العربية لدى البنك الدولي، وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة بالدول العربية من بينها المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وفلسطين ومسئولي البنك الدولي