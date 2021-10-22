المغرب تسمح لـ هولندا بتنظيم رحلات جوية لنقل رعاياها خارج المملكة

سمحت الحكومة المغربية للسلطات الهولندية بإجلاء مواطنيها الموجودين حاليا في المغرب وذلك بعد تعليق المغرب الرحلات الجوية بينه وبين ألمانيا وبريطانيا وهولندا.

وبحسب القناة العمومية الهولندية “NOS” فقد بينت أن الحكومة المغربية منحت الإذن لتنظيم عدة رحلات جوية لإعادة الهولنديين العالقين إلى بلدهم.

وكان المغرب قد علق الرحلات الجوية من أراضيه نحو هولندا وألمانيا وبريطانيا، والعكس، بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

جاء قرار الحكومة المغربية السماح بإجلاء المواطنين الهولنديين الموجودين بالمغرب في رحلات استثنائية، بعد مباحثات بين السفير الهولندي بالمغرب ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، حسب ما ذكرت القناة العمومية الهولندية “NOS”.

كما اتفق الجانبين، على تنظيم عدد من الرحلات على المدى القصير تعيد على متنها هولندا مواطنيها العالقين في المغرب، الذين يقدر عددهم بنحو 3500 شخص.