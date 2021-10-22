المنيسي : أزمة كورونا كشفت قدرة مصر في مواجهة الوباء | فيديو

أكد الدكتور محمد المنيسي ، أستاذ الجهاز الهضمي ، إن الدولة المصرية تتوسع في الإصلاحات الصحية ، والتي بدورها تسارع في توفير الخدمة للمواطن ، من خلال رقمنة الجهاز الصحي ، مشيرا إلى أن خدمة الرقمنة من الخدمات الأكثر أولوية في علاجات زرع الكبد والكلى ، لوضع أولويات العلاج .

وأضاف الدكتور محمد المنيسي ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز " ، أن تلك الإصلاحات في قطاع الصحة تساهم في مواكبة مقياس الصحة العالمية ، والتقدم في مجال الرقمنة مما يغير واقع المصريين لحياة صحية أفضل .

وأردف " المنيسي " ، أن أزمة فيروس كورونا كشفت عن قدرة مصر في مواجهة الوباء ، والتي فشلت فيها أنظمة صحية عالمية .

وفي سياق آخر ، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية.

تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده وكيل وزارة الصحة"د.محمد يوسف"،بشأن نتائج القافلة الطبية التي نظمتها المديرية بقرية النواميس مركز الواسطى على مدار يومي"الأربعاء والخميس 20 و21 أكتوبر الجاري"مكونة من 10 عيادات في10 تخصصات(الباطنة، الأطفال ،العظام ، الأسنان ،الرمد، الجراحة،النساء ،الجلدية ،تنظيم الأسرة) وضمن اجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1620 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، معمل دم 68معمل طفيليات 44،حالات الأشعة 19،استصدار 8قرارات نفقة دولة، تحويل عدد 10 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 48 حالة.