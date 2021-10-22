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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار أمريكي جديد ضد بنك خلق التركي

قرار أمريكي جديد
قرار أمريكي جديد ضد بنك خلق التركي

رفضت محكمة استئناف أمريكية، الجمعة، طلب بنك خلق التركي المملوك للدولة بإلغاء إدانته بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقالت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنه حتى إذا كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية قد حصن بنك خلق، فإن التهمة ضده يوجبها استثناء النشاط التجاري، وفقا لوكالة "رويترز".

واتهم المدعون، بنك خلق بتحويل عائد نفطي إلى ذهب، ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويلات عوائد نفطية.

وأكدوا أيضا أن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من التمويلات المقيدة من بينها مليار دولار على الأقل تم تحويلها عبر النظام المالي الأمريكي.

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وكان بنك خلق التركي طالب بإسقاط هم موجهة إليه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.

وقال البنك التركي إن لديه حصانة من الملاحقة وإن القوانين المعمول بها لا تسري على سوء السلوك المزعوم ضده خارج الولايات المتحدة.

وتسببت قضية بنك خلق بتوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، التي تعتبر الإجراءات الأمريكية ضد المصرف غير شرعية.

يشار إلى أن بنك خلق تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.

وفي مايو 2020، حكمت محكمة أمريكية على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران".

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