شمل هذا الاتفاق .. تفاصيل الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي والحرس الوطني

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا اليوم بمقر النادي بالجزيرة.



ومثل الأهلي في الاجتماع الفني كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وأحمد فوزي ووائل محمد إداريا الفريق، كما حضر مسئولو فريق الحرس الوطني ومراقب المباراة أمير عبدي حسن من الصومال، والدكتور محمد سلطان المراقب الطبي.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدى حارس المرمى الطاقم الأصفر، فيما يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأزرق، ويرتدي حارس مرمى بطل النيجر الطاقم الفسفوري.



وتم الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين قبل المباراة بساعة ونصف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وكافة الجوانب التنظيمية.



ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر في السادسة مساء غد السبت على استاد الأهلي we السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.



ويختتم الأهلي استعداده اليوم لمواجهة الحرس الوطني، حيث يخوض الفريق مرانه على ملعب التتش، ويعقبه إعلان بيتسو موسيماني المدير الفني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق تمهيدا لخوض المباراة .



مباراة الذهاب بين الأهلي والحرس الوطني في النيجر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحسم تأهله إلى دور المجموعات.