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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسبوع المقبل .. فصل الكهرباء عن بعض القرى في كفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، فصل التيار الكهربى، خلال الأسبوع المقبل، أيام السبت والإثنين والأربعاء، عن محولات المضرب و75 و16 و17 و 69 المنصور وبركات.

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ذكر بيان الوحدة المحلية أن هندسة سوف تقوم بفصل الكهرباء خلال هذه الأيام، اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا لتحسين أداء شبكة الجهد المتوسط  وتغيير الموصلات.

وفي سياق آخر، تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة شدة خشبية قام بها مالك لكشك بجوار المدرسة الفندقية بحي غرب كفر الشيخ، وجرى إزالة الشدة الخشبية بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

جاء ذلك بمشاركة محمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، وفريق العمل من رجال قسم الاشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

كفر الشيخ الوحده المحلية محافظة كفر الشيخ الكهرباء فصل الكهرباء

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