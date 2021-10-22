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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تزامناً مع احتفالات

العيد الـ54 لـ القوات البحرية.. مهرجان رياضي واحتفالية فنية بقاعدة 3 يوليو

أشرف صبحي
أشرف صبحي

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ) التابعة لوزارة الشباب والرياضة مهرجاناً رياضياً، واحتفالية فنية بقاعدة ٣ يوليو البحرية بمطروح، فى إطار احتفالات القوات البحرية بعيدها الـ٥٤

حضر الاحتفالية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ مطروح ، وقائد قاعدة ٣ يوليو البحرية ، وعدد من قيادات محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة  ، وعمد ومشايخ المحافظة .

بدأت الفعاليات بإقامة ماراثون دراجات انطلق من طريق جرجوب وصولاً لمقر الاحتفالات داخل قاعدة ٣ يوليو البحرية ، أعقبها تنفيذ عدد من المنافسات الرياضية بمختلف الألعاب شارك بها عدد من النشء والشباب والفتيات ، تلاها تقديم فقرة فنية تضمنت عدداً من الأغانى والعروض التى تجسد الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة .

وفى ختام الفعاليات،  تم عرض فيلم تسجيلى تناول انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والقوات البحرية المصرية ، كما تم تكريم مجموعة من قادة وظباط قاعدة ٣ يوليو البحرية تقديراً لدورهم البارز وتأثيرهم الملموس فى تطور وريادة البحرية المصرية على مستوى العالم .

وقدم كلٌ من وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح التهنئة للقوات البحرية المصرية فى عيدها ال٥٤ ، مشيدين بدور القوات البحرية فى تأمين الحدود والسواحل البحرية المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار وبما يتواكب مع مسيرة التقدم والتنمية التى تشهدها مصر بفضل القيادة السياسية الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكدا على أهمية استغلال قدرات الشباب، وتعريفهم بعظمة وبطولات الجيش المصرى وتعريفهم بهذه المناسبة الوطنية بما يخلق روح الولاء والإنتماء الوطنى لديهم .
 

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