بإطلالة بسيطة.. شاهد فستان بشري في ختام الجونة

خطفت الفنانة بشرى الأنظار، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة بإطلالة مميزة.

ظهرت بشرى بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بصحية الكتف الواح التي تتصدر احدث صيحات الموضة كما تميز بأنه مصنوع من الشيفون الذي كشف عن قوامها الرشيق.

ولم تتكلف بشري في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ما منحها إطلالة بسيطة للغاية، فيما اختارت مكياجا وتسريحة شعر متناسقين مع فستانها.

حرص عدد من نجوم الفن والسينما من بينهم الفنانة ليلى علوي على التقاط صورة جماعية في ختام حفل افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بعد تألقهم جميعا على السجادة الحمراء.

وظهرت ليلى علوى في الصور برفقة أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وهند صبري وهالة صدقي ونجلاء بدر وتامر حبيب وهنا شيحة وغيرهم من النجوم والنجمات.

وتألقت ليلى علوي بإطلالة أنثوية متلألأة على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفستان فضي لامع لفت الأنظار.

وأبرزت ليلى علوي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري .

افتتاح مهرجان الجونة

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.