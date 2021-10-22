عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوردة ذهبية.. عبير صبري تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان الجونة

عبير صبري
عبير صبري

حرصت الفنانة عبير صبري على التواجد بالريد كاربت في آخر يوم من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2021 بدورته الخامسة لتغطية الحدث، وقامت بمشاركة صورتها عبر حسابها الرسمي والتي ظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

إطلالة عبير صبري في مهرجان الجونة 


وظهرت عبير صبري بفستان كب طويل باللون الذهبي اللامع بتصميم مميز للغاية من منطقة الأكتاف على شكل وردة، واختارت عليه حقيبة باللون البيج وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .


واختارت عبير صبري، تسريحة انسيابية ناعمة فقامت بترك خصلات شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

 

عبير صبري



وأبرزت عبير صبري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والآي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الكشمير الناعم .


وأكملت بوسي شلبي إطلالتها ببعض الإكسسورات المميزة، فاختارت قرطين ناعمين و كولية واسورة باللون الذهبي اللامع، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حضور مهرجان الجونة 

 

وحضر لمهرجان الجونة،  عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، إنجي علي، مايان السيد.. وآخرين.

 

مهرجان الجونة السينمائي

 

ويمنح المهرجان جائزة (سينما من أجل الإنسانية) لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية (نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، كما أن الأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان مُرشحة لنيل هذه الجائزة.

وتنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياء لذكراه الخامسة والعشرين.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما. كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

عبير صبري اطلالة عبير صبري مهرجان الجونة الفنانة عبير صبري هرجان الجونة السينمائي

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة جديدة.. تارا عماد تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

إطلالة أنيقة لـ رشا مهدي من مهرجان الجونة السينمائي

بالبيجامة.. إطلالة جذابة لـ هنا الزاهد برفقة زوجة كريم فهمي

إطلالة جريئة.. رولا سعد تُشارك جمهورها بأحدث صورها| شاهد

ترشيحاتنا

خطأ فادح من مدافع توسكر الكيني يمنح أوباما الهدف الأول للزمالك

موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الحرس الوطني

بث مباشرلحفل اختتام الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي .. شاهد

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

تسريب يكشف تصميم جديد لكاميرا هاتف سامسونج الرائد Galaxy S22 Ultra

تتفوق على مرسيدس... تقرير إنتر براند: تويوتا العلامة التجارية الأكثر قيمة في الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطأ على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ