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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة يكشف أسباب ارتفاع سعر طبق البيض.. ويزف بشرى سارة للمواطنين

صدى البلد

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة،  أسباب ارتفاع طبق البيض المائدة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك حالة من الركود تسود جميع جول العالم، لافتا إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لزيادة القدرة الانتاجية.  

أضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تتوسع في المنافذ الخاصة بالوزارة ليس من أجل بيع المنتجات بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات للمستهلك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة لديها خطة واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا أن جميع أجهزة الدولة تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لتعظيم الإنتاج والحصول على غذاء آمن وبالتالي يعود بالنفع على المواطنين والفلاح، مشيرا إلى أن المواطن يعي أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية ، موضحا  أن الوزارة تتلقى العديد من الشكوى بشأن الاعتداء على الأراضي الزراعية.
 

 

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