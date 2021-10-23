برلماني: مجلس الشيوخ أدى مهامه في الانعقاد الأول بشكل يليق بقاماته التشريعية

قال النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ أثبت للجميع قدرته وكفاءته، موضحا أن الاراء التي تقال إنه مجرد مجلس صوري، غير صحيحة، والواقع أثبت فاعليته وحقيقة هذا الأمر.

وأضاف النائب عمرو عكاشة في حماد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مجلس الشيوخ أثبت أنه أحد أهم الركائز التي تدعم الديمقراطية ويأتي من خلال أداءه النيابي القوي والأرقام الذي حققها، التي أثبتت دور الغرفة الثانية للبرلمان في الحياة السياسية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ من الفصل التشريعي، تميز بالأداء التشريعي القوي، من خلال مناقشته للقوانين بشكل مستفيض، موضحا أن هناك قوانين استغرقت عدد كبير من الجلسات من أجل خروجها بشكل يليق بقامات المجلس وكفائتهم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ النائب عمرو عكاشة أن القوانين التي تم إحالتها من قبل مجلس الشيوخ لمجلس النواب، لم تأخذ وقت في مناقشتها بالنواب، مثل قوانين الثكوك السيادية والطواريء الطبية.

وأكد عكاشة، أن في الفترة التي شهدت غياب مجلس الشيوخ، عانت فيها البيئة التشريعية بشكل عام، وذلك نظرا لازدحام وتضارب العديد من القوانين، والتي لم يتم مناقشتها بشكل دقيق نظرا لضيق الوقت.