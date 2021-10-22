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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة عين شمس تعلن عن بدء امتحانات تحديد المستوى بمادتي الرياضيات والإنجليزية

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس عن موعد  عقد امتحانات تحديد المستوى في مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية يوم الاربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021 م 
وذلك على النحو التالي :
امتحان اللغة الانجليزية : من 12:30  ظهرا حتى  2:30 
امتحان الرياضيات : من  2:30 وحتى 4:30
مكان الامتحان : مدرج ج
 

وشددت كلية الهندسة علي ضرورة اتباع  التعليمات التالية :
1. التواجد قبل ميعاد الامتحان بنصف ساعة على الأقل
2. طباعة ال QR code   الخاص بالامتحانين.
3. الالتزام بارتداء الكمامة الطبية واتباع الاجراءات الاحترازية
 

وفى إطار الشراكة بين كلية الهندسة جامعة عين شمس وجمعية رجال الأعمال المصريين، قام الدكتور عمر محمد الحسينى عميد الكلية، بتوقيع بروتوكولات تعاون بين كلية الهندسة وعدد من الشركات الأعضاء بجمعية رجال الأعمال المصريين فى مجال التدريب لطلاب كلية الهندسة جامعة عين شمس.

 

وذلك بحضور  المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين و الدكتور  أحمد محمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة دعاء كمال الدين كامل منسق التدريب الطلابى بقطاع التعليم والطلاب بالكلية و ممثلى الشركات والمهندس عمر صبور الرئيس التنفيذى لشركة المهندس الاستشارى حسين صبور و ممثل شركة الاهلى صبور للتنمية العقارية بالنيابة عن المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى للشركة، و المهندس  علاء الدين فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية،والأستاذ بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست للإنشاء والتعمير و الأستاذ أحمد حسين الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة ادفا للتطوير العقارى و المهندس  أحمد الزيات رئيس مجلس إدارة شركة إدارة الأنظمة الهندسية EMS والدكتور وليد محمود سويدة رئيس مجلس إدارة شركة بي سي اي التعليمية.

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