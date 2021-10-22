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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بين عائلتين بسبب ورشة تنتهي بمقتل ميكانيكي في المنيرة

مشاجرة
مشاجرة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة لمصرع ميكانيكي وإصابة سائق في مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات علي حيازة ورشة ميكانيكا بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة.

 تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول 5 أشخاص "ميكانيكي وشقيقيه واثنين من أبناء شقيقه"، وطرف ثان 6 أشخاص "سائق وزوجته و4 من أقاربه" بسبب خلافات علي حيازة ورشة ميكانيكا ملك السائق وكانت مؤجرة لوالد الميكانيكي وبعد وفاة والد الميكانيكي أراد السائق إنهاء العلاقة التجارية مع الميكانيكي إلا أنه رفض ذلك ونشبت بينهما مشاجرة تدخل كل طرف لمناصرة قريبه ونتج عن ذلك مصرع الميكانيكي وإصابة السائق وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة.

البداية بتلقي الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص "ميكانيكي" ومصاب يعمل "سائق" وبعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين طرف أول 5 أشخاص "ميكانيكي وشقيقيه وأثنين من أبناء شقيقه"، وطرف ثان 6 أشخاص "سائق وزوجته و4 من أقاربه" بسبب خلافات علي حيازة ورشة ميكانيكا ملك السائق وكانت مستأجرة لوالد الميكانيكي وبعد وفاة والد الميكانيكي أراد السائق إنهاء العلاقة التجارية مع الميكانيكي إلا أنه رفض ذلك ونشبت بينهما مشاجرة تدخل كل طرف لمناصرة قريبه ونتج عن ذلك مصرع الميكانيكي وإصابة السائق، وتمكنت القوات من فرض السيطرة على محل المشاجرة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم الي ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

الأجهزة الامنية مصرع ميكانيكي سائق مشاجرة المنيرة

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