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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا لإنبي

الزمالك
الزمالك

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه، في الخامسة من مساء غد السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة؛ استعدادا للقاء إنبي، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوز على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بن شرقي.

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