مدرب توسكر: الفريق لم يكن جيدا.. والزمالك يستحق التأهل

أكد روبرت ماتانو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توسكر الكيني أن فريقه كان سيئا للغاية في مباراة اليوم أمام الزمالك، ولم يقدم الأداء الذي يؤهله لتحقيق الفوز على الفريق الأبيض.

وأوضح ماتانو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن فريقه لم يكن جيدا وفقد الكرة كثيرا وساعد الزمالك في الفوز الكبير الذي حققه المنافس، كما أن لاعبي فريقه ارتكبوا العديد من الأخطاء في مباراة اليوم.

وشدد ماتانو على أن التغييرات التي أجراها في لقاء اليوم وهي الدفع بحارس مرمى جديد وثلاثة لاعبين جدد لم تكن مفاجأة للزمالك لأنهم من العناصر الأساسية بالفريق واستعاده توسكر بعد لقاء الذهاب.

وأوضح المدير الفني لتوسكر أن هدف الزمالك المبكر سهل المهمة أمام بطل مصر، موضحا أن الزمالك فريق كبير ولكن ليس من الصعب هزيمته، مشيرا إلى أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه ساعدت بطل مصر على الفوز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على توسكر الكيني، برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو في العاصمة الكينية نيروبي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.