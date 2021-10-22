موجز الاقتصاد| وزير المالية: الرئيس السيسي جعل مصر أكثر جذبا للاستثمار.. أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات.. أسباب تراجع البورصة الأسبوع الماضي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضي عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية منها:
وزير المالية: الرئيس السيسي جعل مصر أكثر جذبا للاستثمار بشهادة المؤسسات الدولية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصرى قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية
أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021
ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-10-2021، بنحو 8 جنيهات في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث جاءت عبر شاشة الأسعار على النحو الآتي:
خبراء لـ صدى البلد: هذه هى أسباب تراجع البورصة الأسبوع الماضي
تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي الذي اقتصر على 4 جلسات فقط بعد قرار إدارة البورصة تعطيل التداول اليوم الخميس احتفالا بالمولد النبوي الشريف.
أبو جملين.. أول جنيه ورقي يعادل 7 جرامات ذهب| نوستالجيا
يتصدر الجنيه المصري الورق المرسوم عليه جملين اهتمامات الكثيرين من أصحاب هوايات جمع العملات القديمة، لندرته حيث يصل سعره إلى آلاف الدولارات في سوق العملات القديمة.
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