أخبار النادي الأهلي| سلبية المسحة الطبية.. موسيماني يعلن قائمة الفريق.. وشكوى من بطل النيجر للكاف

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-أول تعليق من العامري فاروق بعد فوزه بمنصب نائب رئيس النادي الأهلي

علق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي على فوزه بالتزكية في الانتخابات التي تجري يوم 25 و26 نوفمبر المقبل.

-فريق رجال تنس طاولة الأهلي يفوز على ألعاب دمنهور في بطولة الدوري

حقق فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي الفوز على ألعاب دمنهور، بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الدوري العام، التي أقيمت على صالة النادي بفرع مدينة نصر، مساء اليوم الجمعة.

-انتهاء استقبال الأوراق.. 21 مرشحًا في انتخابات الأهلي

انتهى الوقت المحدد لاستقبال أوراق المرشحين في انتخابات الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وضمت قائمة المرشحين على المقاعد المختلفة كلًّا من:-

-موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الحرس الوطني

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإياب فى دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الحرس الوطني بطل النيجر، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام.

-دوري أبطال إفريقيا| سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الاول الأربعاء استعدادًا لخوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر المقرر…

-بطل النيجر يشكو الأهلي للكاف ويطالب بتأجيل مباراتهما في دوري أبطال أفريقيا

تقدم فريق الحرس الوطني النيجيري من خلال اتحاد الكرة ببلاده، بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ضد النادي الأهلي.

-القائمة النهائية لـ محمود الخطيب المرشحة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي

اكتملت اليوم بشكل رسمي قائمة محمود الخطيب المرشحة لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي .



